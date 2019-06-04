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Бизнес
04.06.2019 15:22
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Facebook покажет туристам непарадный Петербург. Американская соцсеть создала альтернативный путеводитель по Северной столице

Социальная сеть Facebook 4 июня презентовала собственный путеводитель по Петербургу, созданный на основе советов местных сообществ. Как рассказал директор по корпоративным коммуникациям компании в Центральной и Восточной Европе Ян Щегенный, неформальный гид по Северной столице станет пятым в серии, созданной Facebook после Бордо, Лиссабона, Лейпцига и Осло.

Гид содержит рекомендации по пешеходным экскурсиям, велосипедным маршрутам, прогулкам по крышам, вегетарианским кафе, граффити, общественным пространствам. «Идея была в том, что советы дают сами местные жители, которые знают скрытые места», – пояснил Ян Щегенный. В разработке путеводителя, в частности, приняли участие движение «Велосипедизация Петербурга», сообщество «Заповедные железные дороги», а также компания PanoramicRoof, запустившая легальные экскурсии по крышам.

Путеводитель доступен на сайте Facebook. Пока специально продвигать его с помощью контекстной рекламы и всплывающих уведомлений соцсеть не планирует. Но компания не исключает сотрудничество с городским информационно-туристическим бюро. По словам Яна Щегенного, опыт партнерства с местными властями у компании есть – к примеру, в Кракове.



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