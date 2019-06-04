В ЖК «Кремлевские звезды» завершено благоустройство

фото предоставлено компанией РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

РСТИ (Росстройинвест) завершила благоустройство внутреннего двора ЖК «Кремлевские звезды», построенного в Московском районе на ул. Типанова.

Здесь оборудован игровой городок для детей разных возрастов и зоны отдыха для жителей: установлены скамейки, урны, устроен газон. Двор украсили вечнозеленые туи в ярких кадках.

Напомним, что «Кремлевские звезды» – это 27-этажный комплекс бизнес-класса, рассчитанный на 403 квартиры. Архитектурное решение здания выполнено в стиле в стиле ар-деко и вдохновлено «сталинским ампиром», столь характерным для Московского района. Проектом также предусмотрен отапливаемый подземный паркинг и закрытый внутренний двор с зонами отдыха детей и взрослых. В специально выделенном трёхэтажном корпусе разместились коммерческие помещения, где будут ресторан, аптека, продуктовый супермаркет, магазин товаров для дома, салон красоты, пекарни и другая торгово-бытовая инфраструктура. В продаже остались последние 2 квартиры!

Справка о компании РСТИ (ГК «РосСтройИнвест»)

ЖК "Кремлевские звезды" – застройщик ООО "БалтИнвестСтрой", проектная декларация на сайте http://rsti.ru/