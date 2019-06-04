Вечеринка «Роснефти», тусовка Сбербанка, open-air Газпромбанка: гости ПМЭФ выбирают отдых в Петербурге

Петербургский международный экономический форум — это не только дискуссии, переговоры и решения, но и настоящий форум шоу-бизнеса. «Фонтанка» присмотрелась к вечеринкам VIPов.

Подготовка к вечеринке "Газпромбанка"/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

5 июня начинается Петербургский международный экономический форум. После официальных мероприятий высокопоставленные гости разбредутся по закрытым вечеринкам, которые устраивают корпорации – участницы форума. Практически на каждую вход строго по именным пригласительным, за деньги их не купишь. «Фонтанка» выбрала наиболее топовые мероприятия, где и ведутся самые важные разговоры.

5 июня, нулевой день ПМЭФ

Одним из первых мероприятий, которые откроют наименее формальную часть форума, станет прием Росконгресса. В 18:30 в ресторане Royal Beach на Крестовском острове состоится вручение премий правительства РФ «Экспортер года» и правительства Москвы. Развлекать гостей будут симфонический оркестр Ярослава Дронова и группа Brevis Brass Band. В 22:00 на сцену выйдет группировка «Ленинград».

Одновременно с мероприятием Росконгресса начнется прием «Норникеля». Мероприятие, проходящее в среду, назвали «Другая среда», пройдет оно по адресу: переулок Пирогова, дом 18, где располагается творческое пространство «Пальма». В развлекательной программе джаз-концерт группы SPAM на крыше здания.







В 19:00 в Государственной хоровой капелле на набережной Мойки соберет своих гостей ВТБ. Для них выступит оркестр MusicAetema под руководством Теодора Курентзиса. Те посетители, кто поймет, что оркестровая музыка не заходит, могут попытаться сбежать на благотворительный концерт компании «Биокад». В 19:30 по её заказу в Михайловском театре начнется выступление группы Glow, которую позднее на сцене сменит Леонид Агутин.

6 июня, первый день ПМЭФ

На Заячьем острове в 18:00 начнется вечеринка Газпромбанка. Она пройдет в формате open-air у стен Петропавловской крепости. В 20:00 музыкальную программу вечера откроют звезды Мариинского театра, а в 21:30 на сцену выйдет Земфира, которая уже несколько лет не дает концертов для обычных зрителей. Ведущей мероприятия Газпромбанка будет давняя подруга певицы Рената Литвинова. На Заячьем острове уже развернули строгие металлические шатры.

По информации «Фонтанки», на банкет у Петропавловской крепости также претендовал Сбербанк, но не срослось. В итоге Герман Греф и компания устраивают прием в седьмом павильоне «Ленэкспо». Sberbank night начнется рано, в 19:30. Тема вечеринки: диалог мировых культур. Кто именно будет развлекать гостей крупнейшего российского банка — пока что секрет, в том числе и для гостей. Послание в пригласительных лишь намекает на лейтмотив вечеринки: «Технологии сократили любые расстояния до одной кнопки и открыли совершенно новые возможности взаимодействия стран и народов человечества».

В 19:30 в центре дизайна ArtPlay ВТБ организует прием под названием «Время вперед». В 20:30 на сцену выйдет группа «Любэ». Спустя час патриотичной русской музыки состоится «мировая премьера оперы-буфф «Рабочий и колхозница». Закроет это удивительное мероприятие Вячеслав Бутусов. Его выступление не обойдется без «Гудбай, Америка», но представители США, игнорирующие форум, иронию не оценят. Где-то в промежутках появятся и специальные гости – музыкант Сергей Мазаев и балерина Илзе Лиепа.

Банк «Открытие» от торжественно-пафосной терминологии традиционно отказался и который год назвал свое мероприятие «квартирником». Он пройдет по адресу: Гороховая улица, дом 47, – здесь располагается банкетный зал «Дворец Сюзора». Мероприятие начинается в 21:00. У гостей будет 1 час 15 минут, чтобы пообщаться и перекусить до начала концерта группы «Би-2».

Схожую стилистику выбрали в «Роснано» – в 18:30 корпорация организует «интеллектуальный квартирник». В ламповой атмосфере молодежного пространства «Голицын Холл» гости обсудят, с чего же начинаются большие проекты. Госкомпания анонсирует свое мероприятие так: «Встречи с уникальными спикерами, выступления в живом и непринужденном формате Science Club». Ведущим мероприятия будет фронтмен группы «Ва-Банкъ» Александр Скляр, который в ходе вечера также даст концерт.

В этот же день, но на полчаса позже, начнется совместный прием Forbes, Facebook и Instagram. В особняке Кушелева на набережной Кутузова пройдет представление рейтинга журнала «30 до 30». Издание выбрало 30 самых перспективных россиян и собирается огласить список. Артисты, которые будут развлекать гостей, также подобраны под аудиторию «до 30»: группа Little Big, The Hatters, «Хлеб», Lizer и исполнительница Tatarka.

Принципиально других гостей ждут в РЖД. Госкомпания, обслуживающая железные дороги, посвятила свое мероприятие 45-летию Байкало-Амурской магистрали. Сбор в музее РЖД, который находится в Библиотечном переулке, в 19:30. Через полтора часа после начала приема для посетителей споет Гарик Сукачев.

7 июня, второй день ПМЭФ

В 20:00 начнется мероприятие «Роснефти» в Манеже на Исаакиевской площади. Вечеринка компании, возглавляемой Игорем Сечиным, традиционно является самой таинственной и закрытой. Кто будет развлекать гостей в Манеже — неизвестно, но уровень приглашенной звезды можно оценить по тем, кто делал это раньше. В прошлом «Роснефть» привозила Хулио Иглесиаса, Карлоса Сантану, Патрисию Каас и Jamiroquai.

Неподалеку в это же время начинается мероприятие «Тинькоффа». Как и РЖД, банк сэкономил на аренде места встречи. Совместно с Росконгрессом «Тинькофф» организует концерт на Дворцовой площади. С 20:00 до 22:00 для всех желающих на сцене будут стараться оперные певцы Андреа Бочелли и Аида Гарифуллина.

Подальше от оперных певцов и тусовки «Роснефти» своих гостей увезет директор Мариинского театра Валерий Гергиев. В Екатерининском дворце он организует ужин «Звезды белых ночей». Концертной программы не планируется.

В 22:00 в порту «Севкабель» начнется прием правительства Москвы и журнала GQ. Для гостей выступит группа «Сплин». Сразу несколько VIP-концертов для гостей ПМЭФ пройдут в петербургских премиум-ресторанах. В «Гинзе» на Аптекарском проспекте в 20:00 начнется выступление Сергея Шнурова, а ресторане «Рибай» на Казанской улице запоет группа «Моральный кодекс». Если вдруг гостям не удастся утолить жажду музыки, то в полночь в Buddha-bar на Синопской набережной будет зажигать Григорий Лепс. Это единственные VIP-мероприятия, куда можно было купить билеты за деньги. Об экономике форума «Фонтанка» уже подробно рассказывала.

В полночь начнется вечеринка миллиардера Михаила Прохорова. Мероприятие пройдет в ресторане «Шатуш» уже не в первый раз. Как правило, Прохоров сам встречает гостей. Выглядит он при этом максимально неофициально, после ПМЭФ меняя костюм на шорты с баскетбольной майкой или кимоно.

8 июня, третий день ПМЭФ

Последний день форума не такой насыщенный, как предыдущие. Самые статусные участники форума в субботу обычно уже уезжают. В 18:00 в Мариинском театре для оставшихся VIPов начинается опера «Аида» в исполнении Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова под руководством Валерия Гергиева. Альтернатива – прием «Гознака», печатающего деньги. В Большом драматическом театре по заказу госкомпании пройдет спектакль «Алиса» с участием Алисы Фрейндлих. В 20:00 начнется концерт группы «Би-2» с симфоническим оркестром. Выступление пройдет на Дворцовой площади, но, чтобы высоким гостям ПМЭФ не перемешиваться с толпой петербуржцев, будет организован отдельный VIP-шатер.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»