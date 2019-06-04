На «Сортавале» легковушка собрала грузовик дорожников и буксировщик с газовозом. Движение перекрыто

Массовая авария с грузовиками остановила движение по трассе «Сортавала» днем 4 июня. В ДТП есть пострадавший, а на дороге собрался затор в несколько километров.

Авария произошла на 5-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в направлении Приозерска. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 13:28 водитель легкового автомобиля столкнулся с попутным грузовиком, который принадлежит подрядной организации и был задействован в дорожных работах. Затем в легковушку врезался ехавший следом грузовой автомобиль, который буксировал пустой газовоз. В результате ДТП пострадал один человек.

Из-за аварии проезжая часть в направлении Приозерска оказалась полностью перекрыта. Образовался 2-километровый затор. Движение организовано по обочине. Информацию о произошедшем передали в ГИБДД.

В управлении отмечают, что на трассе были выставлены временные дорожные знаки, предупреждающие водителей о дорожных работах, а грузовик подрядчика был оборудован дорожными знаками и световой индикацией желтого цвета. Также информация о работах была выведена на табло и знаки переменной информации.





