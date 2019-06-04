В Лондоне продолжаются протесты из-за приезда президента США. Огромный надувной Трамп вернулся на улицы

Государственный визит президента США Дональда Трампа, приуроченный к памятным мероприятиям в честь высадки союзных войск в Нормандии, вывел на акции протеста тысячи человек. Символом манифестаций на парламентской площади в центре города стал «Трамп-шар», изображающий американского гостя младенцем.







«Я разработал этого монстра. Это чудовище, в этом нет никаких сомнений», – рассказал 4 июня газете Evening Standard создатель гигантского надувного Трампа художник Мэтт Боннер.

По его словам, деньги для создания шара собирались методом краудфандинга.

Число митингующих против Трампа еще предстоит подсчитать, однако организаторы говорят о «тысячах». Во время приезда американского лидера были усилены меры безопасности, а на улицы вышли 3500 полицейских.

Напомним, что официальный визит Дональда и Мелании Трамп в Великобританию продлится с 3 по 6 июня. Президент не собирается проводить переговоры с Терезой Мэй, которая уходит в отставку 6 июня. В прошлом году он также посещал королевство с рабочим визитом.