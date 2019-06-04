Топ-менеджер S7 поставил вопрос о безопасности «Суперджетов»

Вопрос о безопасности самолетов Sukhoi Superjet 100 поднял совладелец группы S7 Владислав Филев. Он обратился к руководству Минтранса на заседании подкомиссии по авиационной и космической деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как сообщает 4 июня РБК, Филев вспомнил о происшествии с «Суперджетом» авиакомпании «Якутия», который в октябре 2018-го выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске. У борта подломились основные опоры шасси. К счастью, никто на борту не пострадал. Оговорившись, что авиация «все равно прецедентна», топ-менеджер обратился с вопросом к замглавы Минтранса Александру Юрчику:

«Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследования якутского происшествия [при повреждении стоек шасси] была течь из баков. Александр Алексеевич [Юрчик], можете вы прокомментировать?»

Чиновник Минтранса не ответил. Вместо него слово взял модератор дискуссии замглавы Минпромторга Олег Бочаров.







«У меня есть предложение. У нас завтра будет первый отчет МАКа [по расследованию катастрофы SSJ100 в Шереметьево 5 мая], с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание [помешает расследованию]», — сказал он.

На уточняющий вопрос Бочаров ответил: происшествия в Якутске и Шереметьево — связанные вещи.

Напомним, вечером 5 мая SSJ100 «Аэрофлота», летевший в Мурманск, из-за нештатной ситуации вернулся в Шереметьево. При посадке он загорелся, погиб 41 человек. ЧП расследуют Межгосударственный авиационный комитет и Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции. Последнее выступает в качестве технического консультанта, поскольку разрабатывало двигатель для SSJ100.

В конце мая авиакомпании попросили Минтранс проверить «Суперджеты». При этом ранее «Фонтанка» сообщала о том, что пилотов, возможно, не обучали полету в режиме Direct mode, в который самолет «Аэрофлота» перешел после сбоя в работе электронных блоков.