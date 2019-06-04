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Общество
04.06.2019 14:49
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Опубликован новый рейтинг российских вузов. СПбГУ только четвертый

К старту приемной кампании 2019 года рейтинговое агентство RAEX 4 июня выпустило рейтинг 100 лучших вузов России. Больше 50 000 студентов и 158 вузов страны прошли анкетирование для этого проекта.

Тройка призеров рейтинга осталась прежней по сравнению с 2018 годом: первое место занял МГУ им. М. В. Ломоносова, второе и третье место достались МФТИ и НИЯУ МИФИ. За ними располагается главный университет Северной столицы – СПбГУ. Вообще, в топ-30 рейтинга вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга (СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, ПСПбГМУ), два — из Томска (ТПУ и ТГУ), а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского, а также пять федеральных университетов – Уральский, Сибирский, Казанский (Приволжский), Дальневосточный и Южный.

"То, что лучшие вузы России сконцентрированы в нескольких регионах, — проблема для выпускников из отдаленных субъектов, которые хотели бы получить качественное образование. Ведь чтобы учиться далеко от дома, нужно быть готовым к финансовым потерям и другим сложностям переезда, на это идут немногие. К тому же для поступления в лучшие вузы Москвы необходимо вступить в конкуренцию с выпускниками столичных школ, занимающих около двух третей мест в лучших вузах Москвы", – сообщают исследователи.

Также RAEX опросил свыше 50 000 студентов лучших вузов России, чтобы узнать их мнение о сильных и слабых сторонах российских вузов и понять, чего больше всего не хватает учебным заведениям.

Опрос показал, что сильной стороной своих вузов студенты считают фундаментальную составляющую образования и вовлеченность в научные исследования. При этом в качестве недостатков 35% опрошенных назвали недостаточное приобщение студентов к научной деятельности. Самой слабой стороной российских вузов назвали плохую связь университетов с работодателями. "Это тревожный сигнал для отечественной высшей школы в целом: ориентиры, которые ставит перед ней государство (продвижение исследований на мировой арене), не так важны для студентов, как перспективы трудоустройства после окончания вуза", — отмечают аналитики RAEX в тексте исследования.



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