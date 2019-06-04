Мусорный протест в Шиесе. Без головы, но в лицах

Небольшая станция Шиес в Ленском районе Архангельской области уже больше девяти месяцев остается самой горячей точкой региона. «Добро пожаловать в Ад» — такая табличка встречает каждого, кто приезжает сюда на машине.

Еще год назад рядом со станцией рос лес с грибами и ягодами. Теперь здесь — вырубленное поле, болото, закиданное гравием и песком, строительная техника и километры забора. Правительства Москвы и Архангельской области под эгидой инвестиционного проекта планируют разместить на Шиесе «ЭкоТехноПарк», куда 20 лет подряд будут свозить вагонами брикетированный мусор из столицы.

О том, что сюда завезут мусор, местные жители узнали совершенно случайно. В июле 2018 года во время охоты они наткнулись на строительную технику без номеров, которая уже вырубила лес. Вскоре областное правительство подтвердило: таинственный инвестор в обмен на социально-экономическое сотрудничество и новые рабочие места повезет на Шиес мусор из Москвы. Но проект официально презентовали лишь в октябре (правда, проектной документации нет до сих пор — только слайды с описанием планов). Было поздно — протест уже разгорелся. Люди начали писать обращения к Путину, депутатам, надзорным органам, блокировать проезд грузовиков, выходить на митинги.

20 декабря активисты установили на Шиесе первый вагончик. Так началось круглосуточное дежурство, на которое приезжали люди сначала из близлежащих поселений, а затем и из регионов. Постепенно лагерь разрастался — появлялись новые посты, исчезали старые.

Первый пост, который встречает людей, едущих со стороны республики Коми, — «Переправа». Как несложно догадаться из названия, он находится у реки. Вычегду необходимо преодолеть, если направляешься на Шиес на машине. По иронии судьбы люди, считающие, что борются за жизнь и будущее свое и своих детей, круглосуточно стоят прямо напротив кладбища, расположенного тут же, на берегу.







— Мы приезжаем к 8 часам. Ночью сегодня дежурили люди с Яренска и пара с Ирты, тоже пожилого возраста. Всё сдали, происшествий не было, всё нормально. А так стараемся накипятить чаю, наварить кушать, встретить ребят с Шиеса, которые едут на работу после ночной смены, накормить их, лаской обогреть, чтобы действительно почувствовали, что они не одни, что и матери и жены — все мы с ними. Еще фиксируем машины проходящие. Телефоны у нас висят, куда сообщать. И так до 8 вечера, затем приезжает пересменка, — рассказала пенсионерка из Яренска Людмила Власова.

Связь здесь действительно налажена хорошо — в основном лагере всегда заранее знают, что к ним направляется очередной патруль ОМОНа или еще одна группа активистов. В основном на «Переправе» дежурят люди из соседних посёлков — Межег, Казлуг, Микунь, Жешарт, Урдома, Яренск, Мадмас. Пост представляет собой вагончик с баннером, стилизованным под постер знаменитого фильма: «300 республиканцев: нет московскому мусору на севере. На защите Шиеса». Рядом костер, стол и скамейки. Здесь в ожидании парома можно перекусить и обсудить последние новости.

На самом судне — наклейки «нет московскому мусору!». Чем ближе подъезжаешь к месту событий, тем сильнее ощущается, как местные поддерживают людей, двигающихся на Шиес. Например, во время поездки у нашего микроавтобуса спустило два колеса. В яренской шиномонтажке их поменяли бесплатно, узнав, куда мы направляемся.

Добираться на Шиес стало сложнее, чем раньше. В конце мая на газотрассе рядом с Урдомой и рядом с Мадмасом появились посты ДПС, которых раньше не было. Автомобили, у которых нет специального пропуска, не пускают — люди идут пешком несколько десятков километров, если их не подберут. РЖД объявило о том, что с 11 июня поезда больше не будут останавливаться на Шиесе. Кстати, именно у РЖД и находятся в аренде земли на станции. Их отдали в субаренду тому самому таинственному инвестору — ООО «Технопарк», которое занимается строительством. Учредителем фирмы является АО «Москапремонт», рабочие на Шиесе трудоустроены на московском ГБУ «Автомобильные дороги». ООО «Технопарк» зарегистрировано лишь 4 июля 2018 года и уже сменило трех директоров. Часть из них — выходцы из казенного предприятии Москвы «Управление гражданского строительства».

Направляясь вдоль газотрассы, вскоре оказываешься на отворотке, ведущем на Шиес. Здесь пост «Костёр». Обычно на нем постоянно находятся до десяти человек. Теперь неподалеку с 10 до 16 начала дежурить бригада скорой помощи — настолько часто их вызывают после стычек между ЧОП и активистами. Дальше медики проехать не могут, как, впрочем, и полицейские — впереди около полутора километров бездорожья и болот. Пока кто-либо преодолеет это расстояние, весть об этом распространится по основному лагерю — каждый пост оборудован рацией. Связи на Шиесе нет, зато в лагере активистов есть слабый Wi-Fi, рассчитанный на определенное количество человек. С него трудно порой отправить даже текст, не говоря уже о фото и видео.

Выйдя по бездорожью из леса, оказываешься на железной дороге. Отсюда видно масштабы строительства. Территория условно поделена на две части горой песка с флагами наверху. С одной стороны — бетонные плиты, техника, двухэтажное общежитие сотрудников ЧОП. С другой — основной лагерь активистов, вырубленный лес и болото. По обе стороны жизнь кипит круглосуточно. Охранники патрулируют территорию и считают количество активистов, а те, в свою очередь, гуляют, готовят еду и стараются фиксировать нарушения — это и есть основная цель народной вахты.

У самой станции посменно дежурят несколько человек, фиксирующих, кто прибывает на Шиес. В сотне-другой метров оттуда раскинулся палаточный лагерь, прилегающий к основному посту. Там же стоят несколько просторных теплиц, где хранятся запасы с провизией, сигаретами, медикаментами. Есть даже принтер. Генератор дает электричество, можно подзарядить телефон. В основной большой палатке стоит печка и горит лампочка — там всегда тепло. Рядом стоят самостоятельно сделанные стол и скамейки под тентом, за ним костер, на котором постоянно что-то готовится. Организован раздельный сбор мусора — отходы передают активистам в Урдому, в конечном итоге их перерабатывают.

Воду для мытья рук и посуды набирают неподалеку, на посту «Баня», который идет дальше по лесной дороге. Это самый спокойный пост — по нему уже не ездят автомобили. По словам активистов, дорога упирается в разрушенный бобрами мост. Здесь стоит большая палатка с печным отоплением, где можно вымыть голову или даже искупаться — вокруг одно болото. Оно же и является одним из основных аргументов против строительства мусорного полигона. Северяне опасаются, что отходы отравят воды, которые стекают в ближайшие реки и в итоге впадают в Северную Двину и Белое море.

— Здесь за забором — болото. Все маленькие речки, которые есть, сливаются в реку Пилыс и Шиес, потом в Вычегду, Северную Двину и так далее. Все это прекрасно понимают. Это неудачно подобранное место для такого полигона. Это экоцид народа! — считает Михаил из Сыктывкара.

Сторонники строительства возражают: воздействия на природу не ожидается при строгом соблюдении технологий. На станции даже установили палатку информационного центра «ЭкоТехноПарка "Шиес"», в котором с 10 июня планируют рассказывать о плюсах проекта.

— Может быть, это всё и хорошо, что здесь рассказано, но у нас в России такого точно никогда не сделают, — говорит один из активистов, разглядывающий плакаты рядом с информационным центром. Это еще один камень преткновения — недоверие к властям, которые слишком поздно выступили с объяснениями, что же именно здесь будет построено, упустив момент для диалога.

На октябрьской презентации проекта «ЭкоТехноПарка "Шиес"» заместитель гендиректора ООО «Технопарк» Олег Панкратов рассказывал:

— Это безопасный для экологии проект, переход к инновационным технологиям решает проблемы при обращении с отходами. В европейских странах востребована технология сбора отходов на местах, доставка, измельчение, сортировка, вывоз в герметичных брикетах. Она соответствует всем требованиям природоохранного законодательства. Норвегия, Испания, Голландия, Финляндия и другие страны используют эту технологию.

Архангельской области пообещали 10,5 миллиардов рублей инвестиций за 20 лет эксплуатации объекта. На эти деньги правительство области планирует обновить коммунальную и транспортную инфраструктуру в Архангельске, Урдоме и Яренске.

— Информации про Шиес на начальном этапе было очень мало: что-то строится, вроде бы свалка, пошла информация про Москву. Митинги начались сразу же. Они набирают обороты — последний митинг в Котласе собрал 6000 человек. Информации про проект мало до сих пор. Нас кормят байками о том, что всё будет круто, как в Европе, — брикеты, плёнка, тридцатилетнее хранение. Может, так и будет, и было бы классно, но зачем было врать в августе, когда губернатор сказал, что никакой свалки не будет, что никаких договоренностей с другими регионами нет? Устно только договорились, а теперь уже и генплан поменяли. Эта местность была лесного фонда, а теперь будет промышленная зона. А как они это сделали? Губернатор через областное собрание депутатов изъял полномочия у муниципалитетов по изменению генплана. И тут же внесли изменения, сделали этот объект промышленной зоной, — возмущается руководитель фракции «Единая Россия» в Котласском городском собрании депутатов Анатолий Арсеев. Он приехал на Шиес в первый раз, хотя давно протестует против строительства здесь мусорного полигона.

Хотя депутат ошибается и земли пока что остаются зоной лесного фонда, полномочия у муниципалитетов по утверждению генплана действительно отобрали осенью 2018 года. Предлагаемый областным правительством проект подразумевает здесь 321 гектар «ЭкоТехноПарка» для московских отходов.

Но для утверждения нового генплана предстоит пройти общественные слушания. Что довольно проблематично, учитывая острую реакцию людей на перспективу стать, по их мнению, «свалкой для московского мусора». Глубокое возмущение от такого отношения к себе заставляет приезжать сюда жителей Архангельской области и республики Коми, уверяют активисты. Порой на Шиес заглядывают и из других регионов — вологжане, кировчане, петербуржцы. Некоторые настроены очень решительно — ложатся под работающие экскаваторы, блокируют выезд техники. В 2018 году неизвестные сожгли два трактора и срубили несколько опор строящейся ЛЭП.

Такое поведение часто приводят к конфликтам с ЧОП, после которых активистов увозят в больницу или в ближайшее отделение — на них возбуждают административные и даже уголовные дела. Той же участи избегают охранники объекта, несмотря на многочисленные обращения северян в полицию на избиения и нарушения.

Последнее столкновение между активистами и охранниками произошло 31 мая. Спровоцировал его знаменитый архангельский фрик Древарх Просветленный. Он обстрелял из автомата с мочой строй сотрудников ЧОП, которые не пускали активистов к составам с песком. Один из охранников набросился на Человека-Дерево, рядом стоял котлашанин Владимир Владимиров — они и оказались в эпицентре стычки. Всё закончилось госпитализацией. Древарх попал в больницу с повышенным давлением, один полицейский поехал снимать побои, а Владимирова пришлось уносить с Шиеса на импровизированных носилках до машины скорой помощи — он не мог самостоятельно ходить из-за сильной боли в пояснице. По словам его сестры Анны, у него в итоге диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Двоих человек увезли в суд в Коряжму, где их в итоге оправдали. Еще несколько активистов пожаловались на то, что их ударили.

— Подлетает ко мне охранник сбоку и через человека ударяет меня в ухо. Они сразу разбегаются, чтобы их не опознали, — рассказал Олег Сухарев.

На видео столкновения действительно четко видно, как один из охранников дважды бьет кого-то по голове. Когда корреспонденты показали запись начальнику охраны «Технопарка» Игорю Попову, он лишь отмахнулся: «Да тут всё равно не понятно, кто это».

В ставших уже регулярными стычках страдают люди, в том числе и женщины. Игорь Попов сообщил, что охранники, бьющие женщин, понесли наказание. Но какое — секрет и «конфиденциальная информация».

Сотрудники частной охраны неохотно идут на контакт с журналистами и отказываются называть свои имена. Те чоповцы, которые всё же решаются поделиться своим мнением, говорят, что активисты проплачены. Но затрудняются сказать, кто и сколько платит и кому это нужно. Вопросами о том, что за объект здесь будет построен, многие из них не задаются — главное, что платят деньги. От 75 до 90 тысяч, судя по вакансиям, размещенным в Интернете. Некоторые из охранников считают, что здесь будет построен мусороперерабатывающий полигон. Рабочие пребывают в полной уверенности, что здесь будет мусоросжигательный завод — так якобы сказано в распечатках, которые висят на стенах общежития на объекте.

Отношения между охранниками и активистами добрососедскими никак не назовешь — дерзят и хамят друг другу обе стороны. Отступать в вопросе Шиеса не хочет никто — ни охранники, которые не хотят вникать в причины возмущения людей, ни губернатор области Игорь Орлов, планирующий довести задуманное до конца, ни люди, тратящие собственные средства, время и силы на то, чтобы помешать появлению московских отходов на болотах Поморья.

Помимо реальных конфликтов с охранниками, активисты, борющиеся за свой край, сталкиваются и с конфликтами виртуальными — вокруг Шиеса разгорелась настоящая информационная война. 1 июня сразу несколько изданий сообщили о ночном пожаре в доме соучредителя Фонда развития Ленского района Сергея Литвинова, поддерживающего идею ввоза московских отходов, и о возгорании в полицейском участке Урдомы. Журналисты связывают произошедшее с протестами против строительства «ЭкоТехноПарка». Это утверждение сильно возмутило председателя инициативной группы «Чистая Урдома» Светлану Бабенко и председателя правления Комитета защиты «Вычегда» Александра Голоушкина. Они обратились в прокуратуру с требованием провести проверку публикаций. По их мнению, здесь налицо «травля граждан», «месть за несговорчивость жителей Поморья принимать отходы из Москвы» и «выдумывание причин нежелания властей общаться с протестующим населением». Бабенко и Голоушкин надеются добиться удаления публикаций из сети.

— Протестное движение постоянно подвергается критике и нападкам с разных сторон. Нас пытаются уничтожить и дискредитировать всеми способами. Поэтому мы внимательно следим за своими словами и поступками. Мы обязаны быть примерными гражданами, чтобы не бросить тень на общее дело. Конечно, мы все против силового решения этого вопроса. Самое малое применение силы дискредитирует протест, и он закончится в тот же день. Поэтому мы идем исключительно мирным путем в рамках существующего законодательства, — рассказал архангелогородец Алексей Ганичев. Он влез в кредиты, чтобы постоянно приезжать на Шиес.

Сейчас протест настолько разросся, что дискредитировать его довольно легко. Не все его участники понимают, что каждый из них — лицо общего движения. К тому же люди постоянно опасаются провокаций — представиться активистом может любой.

— Есть такой момент, что многие люди боятся доверять. Но доверие, я считаю, в природе людей. Это важно для существования человека. Есть такой момент, которым пользуются те, кто распоряжаются нашими судьбами, — пытаются посеять недоверие, пытаются сделать так, чтобы люди сомневались, а друга ли ты видишь перед собой. Это усложняет взаимодействие между людьми, усложняет образование горизонтальных связей в обществе, — рассуждает агроном Александр из Архангельска. Он в первый раз приехал на Шиес, и сразу с ним случилось недоразумение — его сначала приняли за провокатора, потому что он бегал с флагом со словом «нет» по лагерю.

Горизонтальные связи — одна из особенностей экологического протеста в Архангельской области. Администраторы групп, где координируются активисты, не раз подчеркивали — среди них нет лидера.

— В каждом районе области существует своя группа активистов, которая действует независимо от других, но при этом они советуются между собой. В каждой инициативной группе происходит постоянная ротация людей. Кто-то приходит и уходит, кто-то сначала занимается одним направлением работы, потом переходит на другое. Старшие учат младших, новые приводят в коллективы своих друзей и близких. Этот процесс происходил всегда, и он не останавливается. Попытка расколоть движение невозможна, потому что у народной массы отсутствует единая система организации, — с таким заявлением выступила общественная кампания «Поморье — не помойка».

Сторонники «ЭкоТехноПарка» часто обвиняют активистов в политизации протеста. Главное требование — остановка проекта на Шиесе. Но есть и другие — раздельный сбор мусора, прописанный в территориальной схеме по обращению с отходами, запрет ввоза мусора из других регионов.

На митингах действительно часто можно услышать требование отставки губернатора Игоря Орлова. Оно появилось после осознания северянами того, что с правительством договориться не получится. Например, в интервью «Фонтанке.ру» Орлов заявлял, что не намерен отказываться от строительства «ЭкоТехноПарка». Протестующие принимают помощь от всех политических партий. Например, единоросс Анатолий Арсеев периодически организует сбор средств для нужд народной вахты, КПРФ собирало посылки на Шиес, а на экобессрочках и Шиесе можно заметить кружки и чай от ЛДПР.

— Протест безликий — нет какого-то конкретного человека или группы лиц, которые этот протест контролируют, он народный. Это долго формировалось. Потому что разные политические силы пытались этот протест возглавить. Не получилось ни у Никиты Исаева, ни у коммунистической партии, ни у каких-то других политиков, которые активно эту тему раскручивали. Имеется в виду, пытались на своих ресурсах заявлять, что это они, они, они всё сделали, — рассказал один из организаторов экологических митингов Александр Песков.

Ярослав Вареник, специально для «Фонтанки.ру»