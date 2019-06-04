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04.06.2019 14:40
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В Петербурге вынесли приговор лжеполицейским-вымогателям. От колонии строгого режима не спасли даже стихи

Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор лжеполицейским, которые решили заработать легкие деньги, выбивая чужие долги. Пятеро фигурантов – Ахмедгаджиев, Бояринов, Газимагомедов, Омаров и Хизриев – 4 июня признаны виновными в похищении человека, вымогательстве, грабеже и разбое. 

Как сообщает объединённая пресс-служба судов города, летом 2015 года к осужденным обратилась женщина. Она попросила мужчин разобраться со знакомой, которая задолжала ей 5 миллионов рублей. Молодчики сперва обокрали бизнесвумен, представившись полицейскими, а потом попросили ее проследовать с ними в отдел. Но привезли даму на Оранжерейную улицу в Пушкине, где приковали наручниками к батарее, угрожали, избивали и требовали передать им 5 миллионов. У батареи в квартире бизнесвумен просидела ночь, утром её нашли настоящие полицейские, а вот ряженые исчезли. 

В январе 2017 года члены группировки вновь взялись за дело, когда к ним обратилась очередная предпринимательница, требующая возвращения полутора миллионов. Друзья встретились с мужчиной-должником и потребовали расплатиться. Они навещали его весь февраль, периодически поколачивая и угрожая убийством. После одной из таких встреч фигуранты дела отобрали у жертвы «Киа Рио», на которой тот попытался скрыться. Правда, машиной воспользоваться не смогли, так как документы в ней отсутствовали.  

В это же время, по материалам дела, Газимагомедов и Бояринов, уже без поддержки друзей, пытались «стрясти» с петербургского предпринимателя полтора миллиона. Чтобы быть более убедительными, использовали нож. От бизнесмена они не отстали даже после того, как обратившийся к ним за помощью мужчина заявил, что никаких претензий к оппоненту больше не имеет. Угрозы прекратились только после задержания. 



Фигуранты вину признали частично, кроме Хизриева — тот не признал. В последнем слове подсудимый Омаров прочитал суду стихи (орфография и пунктуация автора, отрывок):

«…Хочу домой, где ждет родня

Трудна, длинна туда дорога

Там ждут меня мои друзья

Поверьте уж, их у меня там много

Но не под силу всем друзьям

Меня забрать до срока

Так долго ждал, этот день я сам

От счастья, как от звезд, далеко

И вот, приблизившись ко дню

Когда судья вердикт выносит

Из-за решетки я на вас смотрю

Душа моя свободы просит».

Несмотря на столь необычное для суда лирическое отступление, фигуранты получили наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима. Бояринову отписали 14 лет, Газимагомедову – 12 лет, Хизриеву – 10 лет, Омарову (автору стиха) – 7,5 лет, Ахмедгаджиеву – 7 лет и 4 месяца.

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