Пар уходит в тень. Легальные электронные устройства для курения могут исчезнуть из продажи из-за новых акцизов

Минфин собирается обложить акцизом электронные многоразовые сигареты, т.н. «системы доставки никотина». Участники рынка пугают: в итоге они могут подорожать на четверть или вовсе исчезнуть с прилавков, как это уже произошло с попавшими под акциз одноразовыми электронными сигаретами.

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После позапрошлогоднего введения акциза на никотинсодержащую жидкость бывалые курильщики уже возвращаются от вейпов к обычным сигаретам, жалуются продавцы. Либо начинают прибегать к никобустерам, где концентрация никотина на миллилитр достигает смертельных 50–90 мг. Случайная капля такой жидкости способна разъедать кожу и выжигать глаза.

Правительство старается получить с курильщиков все больше, акциз на обычные сигареты и, например, кальянный табак понемногу растет с каждым годом. С 2017 года действует акциз на одноразовые электронные сигареты, жидкость для выпаривания и табак для нагревания в электронных устройствах. 27 мая Минфин получил поручение от главы кабинета министров Дмитрия Медведева добавить в список подакцизных товаров сами электронные системы доставки никотина.

Сейчас, согласно Налоговому кодексу, к таким системам формально относят только выпаривающие никотинсодержащую жидкость устройства, в основном вейпы. Системы нагревания сухого табака Минпромторг и Минфин собираются добавить в эту категорию поправками.

Аналитики рынка считают и устройства для выпаривания, и устройства для нагрева вместе. Рынок в России просто огромный, по данным Euromonitor International: за 2017 год самих устройств, жидкости и табачных стиков продали на 24,4 млрд рублей, в 2018 году — оценочно на 29 млрд. В Москве и Петербурге магазины подобных товаров распространены лучше, считается, что отсюда поступает больше всего онлайн-заказов. Условно оба города создают около 65% рынка, полагают его участники.







Государство не могло оставаться в стороне. Два года назад ставки акциза составили: 40 рублей за одну одноразовую электронную сигарету, 10 рублей — за 1 мл жидкости для выпаривания, 4800 рублей — за 1 кг табака для нагревания.

25 мая 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект с поправками в Налоговый кодекс: акциз на одноразовые электронные сигареты в 2019–2021 годах растет с 48 до 52 рублей за штуку, на жидкость — с 12 до 14 рублей за 1 мл, на табак для нагревания — с 5808 до 6282 рублей за 1 кг. Итого рост в среднем на 25% за пять лет. Точная величина акциза для многоразовых электронных устройств станет известна, когда правительство внесет поправки ко второму чтению. В итоге акциз составит около четверти от стоимости готового устройства, – ожидают продавцы по аналогии с одноразовыми электронными сигаретами, которые сейчас стоят от 200 рублей при акцизе 48 рублей за штуку.

Продавцы теряют обороты

Среди электронных испарителей никотиновых жидкостей в России лидируют японская JTI, британская Imperial Tobacco и американская Juul Labs. Среди нагревателей стиков сухого табака широко представлены американская Philip Morris, British American Tobacco и китайская Jouz Ltd.

С введением акцизов на многоразовые устройства получится, что системы доставки никотина обложат налогом дважды, обращают внимание в Philip Morris. В компании настаивают: подакцизным товаром должна оставаться жидкость, а не устройство.

В Juul Labs говорят: мера российского правительства сделает любые высокотехнологичные устройства, которые и так стоят намного дороже обычных дымных сигарет, еще менее доступными для 38 млн российских курильщиков.

«После введения акцизов на жидкости и одноразовые устройства почти 90% рынка и так ушло в «серую зону», – сокрушается генеральный директор Juul Labs в России Виктор Украинский. – Введение новых налогов еще сильнее будет способствовать росту теневого рынка».

При этом производители апеллируют к Всемирной организации здравоохранения, которая в 2016 году посчитала, что количество и уровень токсичных веществ при использовании электронных устройств ниже, чем в сигаретном дыме.

Устройства лидеров рынка, снабженные микропроцессорами для контроля температуры, и правда стоят недешево: от 1700 за самый простой выпариватель и от 2500 — за самый дешевый стартовый набор нагревания табака. Выкурить количество жидкости и стиков, сравнимое с одной пачкой традиционных сигарет, стоит около 200 рублей.

Продавцы электронных устройств ждут от изменения Налогового кодекса больших потрясений в первую очередь для себя. Петербургский рынок насчитывает около 150 магазинов и вейп-шопов клубного формата.

Вскоре после введения акциза на одноразовые электронные сигареты они почти исчезли с прилавков, подчеркивают в Союзе предприятий индивидуальной немедицинской ингаляции, крупнейшем объединении российских продавцов таких товаров. Именно из-за акцизов с российского рынка ушли захватившие его в начале 2010-х одноразовые сигареты.

Тогда же тяжелое потрясение испытала сеть магазинов Vardex, – судя по финансовой отчетности, потеряв две трети денежного оборота. В 2017 году выручка сети составила 583 млн рублей, а убытки достигли 62 млн — на фоне выручки в 1,4 млрд рублей и прибыли в 81 млн годом раньше.

«Игроки, работающие легально, получат от государства с новыми акцизами очередную торпеду в бок, – говорит гендиректор ООО «Вардекс» Дмитрий Борисов. – Тогда как мнения ученых как минимум разнятся: от радикального неприятия альтернативных систем до поддержки ради замещения традиционных сигарет. Сравните: в Британии обычные сигареты стоят 12–13 фунтов стерлингов, в США — $ 12–14, а у нас — 2–3 доллара».

Итогом роста налогов становится уже массовый уход поставщиков и производителей в тень, при ставке акциза в 12 рублей за миллилитр никотинсодержащей смеси в онлайн-магазинах легко найти флаконы 30 мл за 250 рублей.

«Вероятнее всего, дело в неправильном расчете ставки чиновниками: не может быть акциз равен 360 рублям за флакон себестоимостью 100 рублей, — полагает директор «Вардекса». — В итоге строгость акцизов влечет рост серого рынка».

Жидкость для выпаривания уже научились смешивать практически в кустарных условиях, так как компоненты совершенно легальны.

В случае с акцизом на электронные многоразовые устройства важно, как его будут взимать — с целого устройства или его части, например с испарителя. «Такое устройство теоретически можно разобрать на безобидные составные: вот проволока от утюга, вот ручка от кастрюли и так далее», – рассуждает Дмитрий Борисов. Бизнесмен опасается, что меры правительства предоставят полулегальным игрокам рынка необоснованное преимущество.

В Союзе предприятий индивидуальной немедицинской ингаляции поддерживают мнение, что введение акциза на электронные многоразовые устройства может оставить рынок без легальных продавцов.

Пару лет назад, после введения акцизов для никотинсодержащих жидкостей, рынок ответил появлением никобустеров — жидкостей с повышенным содержанием никотина. «Представьте, у меня есть 30 мл неподакцизной безникотиновой жидкости с ароматизаторами, — приводит пример директор Союза Дмитрий Владимиров. — Покупаю 1 мл высококонцентрированного раствора — и готово: 30 мл смеси с самой популярной концентрацией».

В итоге, уверяют в Союзе, возможно, акциза больше собирать не стали, но появился продукт, потенциально опасный для здоровья потребителя. Летального случая, может, и не будет, однако с концентрацией лучше не ошибаться, попадание на кожу, слизистую чревато токсическими ожогами.

Ответом на новый акциз размером в 20—25% стоимости электронных устройств может стать начало их кустарного производства, например добавление «проволок от утюга» и «ручек от кастрюль» к обычным ингаляторам из любой аптеки.

«Поставки и так не совсем "белые", особенно из Китая, а Налоговый кодекс — он не может гарантировать дополнительную проверку безопасности. Для рынка было бы полезнее ввести обязательную сертификацию», – уверен Дмитрий Владимиров.

В перспективе объединение продавцов и производителей ожидает появления на рынке большего количества дешевых подделок под известные бренды: «Постепенное сокращение количества курящих все равно не поспевает за правительственными ограничениями».

Стремление поставить электронные, альтернативные сигареты вровень с традиционными декларируется Минздравом с начала 2010-х. Именно это ведомство ввело в оборот термин «электронные средства доставки никотина» и изобретает меры вроде обезличенных сигаретных пачек без логотипов. Постепенное увеличение налогового давления, согласно действующей антитабачной концепции, должно привести к сокращению количества курящих до 5% от населения страны к 2050 году.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»