Участники проекта «Голос. Дети» спели для детей из Гатчины

Почти тысяча маленьких жителей Гатчинского района побывали на Летнем благотворительном концерте, который организовал Благотворительный фонд «Счастливое будущее».

Дети из социально незащищённых семей, воспитанники и выпускники детских домов, а также дети с ограниченными возможностями здоровья был приглашены в концертный зал «Колизей-Арена», где для них был устроен настоящий праздник. Ребят не только угощали тайским мороженым, сладкой ватой, яблоками в карамели, пирогами и лимонадами, но учили на мастер-классах делать капкейки, рисовать мехенди и на песке, делать причёски и мастерить народных кукол из лоскутов ткани.

Ещё больше детей порадовал концерт. Для них спели участники телепроектов «Голос», «Голос. Дети», «Детская Новая Волна», «Лучше всех».

«Повсюду слышался детский смех и мелькали улыбки. Каждый на вечере смог найти занятие по душе или просто насладиться живой музыкой. Дети были счастливы – и это самое главное», – рассказала исполнительный директор Благотворительного фонда «Счастливое будущее» Анна Оснач.

Она отметила, что в организации праздника приняло участие множество добрых, неравнодушных людей – от волонтёров и депутатов до артистов и художников: «Летний благотворительный концерт – это история о том, как объединяются люди ради одного большого благого дела. Когда каждый от чистого сердца вносит свой вклад, чтобы помочь сделать детей счастливее. Ведь только взрослые могут подарить ребятам сказку. А чужих детей, как известно, не бывает».