На Бабушкина вспыхнул Nissan. На помощь пришли проезжавшие мимо сотрудники аварийной службы

В Невском районе Петербурга днем 4 июня загорелась легковушка. Еще одну тушили ночью в Красногвардейском районе.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Елизарова самопроизвольно загорелся автомобиль Nissan Teana. Судя по видео с места происшествия, возгорание произошло в моторном отсеке.

Заметив дымящуюся легковушку, рядом остановилась проезжавшая мимо по встречной полосе машина аварийной службы.

«Проезжавшая мимо аварийка помогает тушить с помощью аппарата высокого давления. Отсек двигателя и колеса сгорели», – пишут очевидцы.







Еще один автомобильный пожар произошел 4 июня в Красногвардейском районе города. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Петербурга, информация о нем поступила в ведомство в 1:20. У дома 30 по проспекту Наставников загорелся автомобиль «Мерседес».

Потушили машину в 2:15, но легковушка успела выгореть по всей площади. Сведений о пострадавших в ведомство не поступало.