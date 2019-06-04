Украинский парламент вновь бойкотирует законопроекты президента Зеленского

Верховная рада 4 июня вновь не стала рассматривать законопроект, внесенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сегодня украинский парламент не включил в повестку дня законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)», передает «Укринформ». Во время голосования о включении документа в повестку дня он набрал 110 голосов при минимально необходимых 226.

29 мая Зеленский внес в парламент законопроект об импичменте. Согласно пояснительной записке, им предлагается двухуровневая процедура отрешения президента от его полномочий. Сначала импичмент должен быть поддержан большинством голосов депутатов Верховной рады. Впоследствии из них, прокуроров и специальных следователей будет сформирована комиссия по расследованию законности действий президента. Ее выводы должны будут подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Отдельного закона об импичменте президента на Украине нет, однако в статье 111 Конституции страны говорится, что президент может быть снят со своего поста Верховной радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.







Ранее, 22 мая, Рада отказалась рассматривать два законопроекта, внесенных Зеленским. Это поправки в закон «О выборах народных депутатов», которыми предлагалось отменить мажоритарную систему, а также снизить проходной барьер в парламент на выборах с 5% до 3%. Кроме того, был внесен проект о поправках в закон «О публичных закупках».

21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Досрочные выборы назначены на 21 июля 2019 года.