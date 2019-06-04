Ростех возродил бренд фотоаппаратов «Зенит» и объявил о старте продаж. Профессионалы фотографии не понимают зачем

Холдинг «Швабе» госкорпорации Ростех объявил о старте продаж камеры «Зенит М». Это первая модель возрождённого советского бренда. Сайт госкорпорации отмечает, что устройство разработано Красногорским заводом имени Зверева на базе немецкой камеры Leica «с использованием высокотехнологичной отечественной оптики», а тираж составил всего 500 штук.

Эта дальномерная фотокамера позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6 400 и «способна вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду».







«Интерес к фотоаппарату, как в России, так и за рубежом, – очень большой. Фактически вся первая партия «Зенита М» уже нашла своих покупателей по предзаказам. Это подтверждает, что продукт востребован и проект по перезапуску легендарной советской марки фототехники в партнерстве с Leica успешно состоялся», – уверен исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Однако профессионалы от мира фотографии недоумевают, для чего нужна камера с такими параметрами, с учётом её стоимости в продаже. Официальный сайт производителя предлагает камеру «Зенит М» почти за полмиллиона рублей.

«3 кадра в секунду и отсутствие автофокуса для современной цифровой камеры, на что они претендуют, будучи таким инновационными, на мой взгляд, путь в никуда», – пояснил «Фонтанке» известный петербургский фотограф и журналист Александр Коряков.

Эксперт считает, что рассматривать первую камеру возрождённого бренда как первый шаг для дальнейшего развития просто смешно. «Нет смысла. Мы отстали навсегда. Я уверен, что, в принципе, мы можем сделать что угодно, пусть даже в кооперации с лидерами. Но мы не в состоянии заниматься банальным маркетингом и довести товар до уровня вменяемой себестоимости. То есть довести до продажи мы точно не умеем». Стоимость сопоставима с топовыми моделями лидеров рынка, но технические характеристики – разительно отличаются, – категоричен Коряков.