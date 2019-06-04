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04.06.2019 14:07
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Петербургские автовладельцы волнуются – пироман из Невского района отделался условным

Невский районный суд огласил приговор петербуржцу, полюбившему жечь чужие автомобили. Об этом 4 июня сообщает объединённая пресс-служба судов Северной столицы. 

Суд установил, что 28 мая прошлого года Вячеслав Кайстра спалил Hyundai Accent во дворе дома №4 во 2-м Рабфаковском переулке. Сделал это грамотно, принеся с собой горючую жидкость. В результате машина была полностью уничтожена. 

Через три месяца Кайстре стало скучно, и он поджёг аналогичным способом «Волгу», стоявшую у дома №133 по улице Бабушкина.  

Суд назначил пироману наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года.

 



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