В СПб ГБУ «Управление инвестиций» сменился руководитель. Учреждение занимается сопровождением инвестиционных проектов в Петербурге

С директором СПб ГБУ «Управление инвестиций» Алексеем Силкиным не продлен закончившийся трудовой контракт. Его обязанности временно исполняет замдиректора по правовым вопросам Анна Исакова.

Информацию об уходе Силкина «Фонтанке» 4 июня подтвердили источники, близкие к комитету по инвестициям, чьим «подведом» является управление. Силкин, напомним, пришел в комитет на должность заместителя председателя в 2016 году. До этого он работал в администрации губернатора начальником отдела по обеспечению деятельности штаба по снижению административных барьеров. Директором «Управления инвестиций» был назначен летом 2018 года после того, как учреждение покинула Ольга Иванова, возглавлявшая его с 2013-го.

Целью деятельности СПБ ГБУ «Управление инвестиций» является материально-техническое обеспечение деятельности комитета в сфере мероприятий, направленных на привлечение инвестиций, сопровождения инвестиционных проектов, предоставления объектов недвижимости и имущественных прав на них на инвестиционных условиях.





