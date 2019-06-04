На Московском вокзале в Петербурге «десантировался» Стивен Сигал

Американский актёр, гражданин России, США и Сербии Стивен Сигал прибыл в Петербург 4 июня. Знаменитость попала в камеры очевидцев.

Фото: читатель "Фонтанки"

Стивена Сигала заметили около часа дня на платформе Московского вокзала, актёр выходил из скоростного поезда «Сапсан».

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Сигал получил гражданство РФ в 2016 году. Спустя два года его назначили специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сигал известен по ролям в боевиках, где часто демонстрирует искусство восточных единоборств. Наибольшую популярность получили фильмы «В осаде», «Тень якудза», «Смертельный удар».

9 мая 2019 года Сигал побывал на параде Победы на Красной площади, где попал под прицел телекамер.