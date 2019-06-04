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ЗСДфест
Публикуется на правах рекламы
04.06.2019 13:39
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Как петербургские строители поддержали ЗСД Фест

Петербургские застройщики не только поддержали организованный «Фонтанкой.ру» ЗСД Фест, но и приняли активное участие в забеге и велопробеге.

Впервые поддержать фестиваль решила и Группа «Эталон». Компания выступила официальным партнером мероприятия и собрала свою команду для участия, а Рыжие Коты – талисманы компании развлекали гостей и создавали настроение в стартовом городке. Одна из участниц команды Группы – Юлия Федорова – приняла участие и в массовом забеге, и в вечернем велопробеге!

«Для Группы «Эталон» участие в Фестивале ЗСД – это бесценный опыт, удивительная возможность увидеть наш волшебный город с необычного ракурса, быть на одной волне с Северной столицей. Мы получили большое количество писем со словами благодарности от наших коллег, которые приняли участие в спортивном мероприятии или просто пришли поддержать своих друзей. Действительно, такие мероприятия делают нас немного счастливее», – отметила Ксения Савчук, директор департамента корпоративных коммуникаций и PR Группы «Эталон».

Второй год официальным партнером Фестиваля ЗСД выступает «Объединение строителей СПб». Представители объединения, как и в прошлом году, поучаствовали в велопробеге по Западному скоростному диаметру и проехали всю двадцатикилометровую дистанцию – от Богатырского проспекта до набережной реки Екатерингофки. «Руководители строительных компаний прекрасно понимают, что участие коллективов в подобных спортивных мероприятиях помогает сплачивать людей, повышает их работоспособность и инициативность. Не сомневаюсь, что поддерживать Фестиваль ЗСД и участвовать в нем из года в год будет все больше петербургских застройщиков», – говорит генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов.

В забеге на дистанции 10,5 км среди женщин второй год подряд лидером стала представительница Setl Group Вероника Алексахина с результатом 40 минут 12 секунд. В прошлом году она пробежала это расстояние за 39 минут 13 секунд. Вместе с ней более 60 представителей холдинга Setl Group проехались по ЗСД на велосипедах и пробежали. Холдинг выступил спонсором фестиваля, как и в прошлом году.

Все участники смогли насладиться видами самой необычной трассы города и получить памятные медали "Покорившему ЗСД".

 

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