Вместо Берлина пассажиры Utair снова увидели Москву. У Boeing-737 произошла разгерметизация

Рейс UT705 из Внуково в немецкий Тегель, выработав топливо, вернулся в столицу России.

«В Boeing 737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно. Состояние пассажиров и экипажа нормальное», – об этом «Фонтанке» 4 июня рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В Utair также заверили, что сейчас идет подготовка резервного лайнера, чтобы все пассажиры рейса смогли сегодня прилететь в Германию.

На борту самолета находился 101 человек. Информации о пострадавших нет.







По данным сервиса Flighradar, полет продлился до белорусского Полоцка, после чего самолет развернулся и направился в Россию.

В столичном Внуково «Фонтанке» подтвердили возвращение лайнера Utair. «Рейс вернулся и благополучно сел. Пассажиры и члены экипажа находятся в нормальном состоянии. Аэропорт работает в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе авиахаба.

Напомним, что 14 мая лайнеру Utair также пришлось вернуться во Внуково из-за технических проблем с шасси.