Нетрезвый водитель «Нексии», устроивший тройное ДТП на Невском, проехал мимо Уголовного кодекса

Три административных протокола составили в отношении водителя «Деу Нексии», сиганувшего в лёгком подпитии на красный на углу Невского проспекта и Михайловской улицы.

По данным «Фонтанки», автомобилем управлял 20-летний Александр Овсянников. В Петербург он приехал из Архангельской области. Водительских прав у него нет. За руль Овсянников сел в небольшом опьянении. Содержание алкоголя в его крови составило 0,6 промилле. В перевод на объёмы выпитого это значит литр пива.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти сообщили, что Овсянникову вменяют езду без прав в состоянии алкогольного опьянения и ДТП с пострадавшими. В аварии получили травмы два пассажира «Нексии», их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Уголовная ответственность предусмотрена, в случае если вред здоровью оценивается как тяжёлый.

ДТП на углу Невского проспекта и Михайловской улицы произошло незадолго до половины первого ночи 4 июня. «Дэу Нексия» выскочила на красный сигнал светофора, затем задела «Ленд Ровер» и «Фольксваген». Затормозило транспорт ограждение подземного перехода. Манёвр попал на видео.





