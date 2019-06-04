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Спорт
04.06.2019 13:10
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«Зенит» вошел в топ-20 клубного рейтинга УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал рейтинг клубов по итогам сезона 2018/19. Первые три места заняли «Реал» (146,000 очков), «Барселона» (138,000) и «Бавария» (128,000).

Самый высокий рейтинг среди российских команд показал петербургский «Зенит», оказавшийся на 19-й строчке (72,000). Далее на 32 месте идет ЦСКА (48000), на 43 – «Краснодар» (34500), на 54 – «Локомотив» (28500), на 89 – «Спартак» (16000), на 91 – «Динамо» (16000).

Полностью топ-20:

1. «Реал» – 146,000;
2. «Барселона» – 138,000;
3. «Бавария» – 128,000;
4. «Атлетико» – 127,000;
5. «Ювентус» – 124,000;
6. «Манчестер Сити» – 106,000;
7. «Севилья» – 104,000;
8. «ПСЖ» – 103,000;
9. «Арсенал» – 101,000;
10. «Порту» – 93,000;
11. «Ливерпуль» – 91,000;
12. «Челси» – 87,000;
13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000;
14. «Рома» – 81,000;
15. «Наполи» – 80,000;
16. «Шахтер» – 80,000;
17. «Тоттенхэм» – 78,000;
18. «Манчестер Юнайтед» – 78,000;
19. «Зенит» – 72,000;
20. «Аякс» – 70,500.

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.



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