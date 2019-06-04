Apple закрывает iTunes — сервис, совершивший переворот в музыкальной индустрии

Американская корпорация Apple объявила о закрытии одного из самых популярных приложений в истории — музыкального сервиса iTunes Store. Ресурс просуществовал 18 лет и произвёл революцию в музыкальной индустрии, став пионером в области цифровых продаж в разгар аудиопиратства.

iTunes заменят приложения Apple Music, Apple Podcasts и Apple TV. Профильные медиа называют одной из причин отказа корпорации от поддержки сервиса стремительно растущую популярность таких музыкальных стриминг-сервисов как Spotify.

Экс-глава Apple Стив Джобс объявил о запуске iTunes — сервиса, позволяющего пользователям техники Apple покупать музыкальные треки в магазине сервиса, — в 2001-м году. На тот момент индустрия звукозаписи переживала не лучшие времена — доходы лейблов упали из-за интернет-пиратства. Джобс решил, что нужно предоставить потенциальным клиентам сервис, который сделает легальную покупку музыки проще, чем её воровство, — и преуспел в этом, продав 70 млн песен за год существования iTunes.





