В Петербурге суд рассмотрит дело о воровстве из апарт-отеля под видом обыска

Дело о пропаже почти 16 миллионов рублей из апартаментов после визита экономической полиции рассмотрит Выборгский суд Петербурга. О поступлении материалов в отношении Анатолия Иващенко и Александра Скалдина 4 июня сообщает пресс-служба судов Северной столицы.

Фигурантам вменяют кражу в особо крупном размере, превышение должностных полномочий и нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с использованием служебного положения.

По версии следствия, 20 марта 2018 года оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД Петербурга и области Скалдин и Иващенко, находясь в апарт-отеле YES (улица Хошимина, 16), незаконно проникли в номер, где из-под кровати достали 15,85 млн рублей. Деньги были вынесены из отеля. Ордера на обыск номера у полицейских не было.

Как ранее сообщала «Фонтанка», на оперативников заявил предприниматель Орхан Фарзалиев, попавший в СИЗО делу о махинациях в автосалонах. Пропавшая в YES сумма принадлежала ему, и коммерсант не смолчал.







В деле фигурировали полиграф и красноречивые записи с камер видеонаблюдения.

После задержания напарников отправили под домашний арест.