Фура на развязке КАД у Горской перед тем, как уйти в кювет, наехала на поребрик

Большегруз, попавший в аварию на развязке КАД в Приморском районе Петербурга утром 4 июня, снес не только отбойник, но и поребрик с брусчаткой. Очевидец произошедшего утверждает, что фура петляла «всю дорогу».

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 140-м километре КАД. По предварительным данным, 41-летний мужчина, управляя грузовиком «Мерседес» с полуприцепом, наехал на бордюрный камень, силовое ограждение и съехал в кювет. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» добавили, что претензин к дорожным службам в связи со случившимся у ГИБДД нет. Причины аварии устанавливают правоохранители, ведется проверка. На фото с места ДТП видно, что фура снесла поребрик и повредила тротуарную плитку.

«За ним всю дамбу ехал. До моста с аварийкой он шел, после моста 100-110 пошел, петлял всю дорогу. В 4:10 все случилось. Дорога пустая была, никто ему не мешал», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Сергей. Водитель же, как писал ранее другой очевидец, Юрий, утверждал, что его подрезали.

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