В Шиесе задержали семерых. Активисты встали стенка на стенку с ОМОНом

На станции Шиес в Архангельской области, где активисты пытаются препятствовать строительству мусорного полигона, задержаны семь человек. Об этом 4 июня сообщается в паблике «Комитет спасения Печоры».

Экозащитники встали на месте разобранного ими же забора, чтобы не дать его восстановить. Люди в форме ОМОН силой оттеснили активистов с территории.

По данным паблика «Поморье — не помойка», среди задержанных – «северодвинский активист и организатор нескольких митингов против мусорной мафии» Олег Мандрыкин.







Как сообщают участники акции, полиция на требование объяснить основание для подобных действий предоставила копию договора субаренды территории от 4 июля 2018 года на 11 месяцев. То есть, срок действия документа истёк.

Как следует из документов, московское ГБУ «Автомобильные дороги» взяло в субаренду у РЖД полосу отвода железной дороги площадью 44 га. Договор с правом проводить «мероприятия, направленные на улучшение состояния участка», был заключён в июле 2018 года сроком на 11 месяцев. Сумма за аренду составляет 12 млн рублей. Уже 14 августа 2018 года новым субарендатором стало ООО «Технопак». Компания «Технопарк» учреждена прошлым летом и на 100% контролируется правительством российской столицы через АО «Москапремонт».

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор нашел нарушения на стройплощадке полигона для хранения отходов из Москвы на станции Шиес. Данные о нарушениях поступают на фоне продолжающегося противостояния противников будущей свалки и столичного ЧОП.