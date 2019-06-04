Запрет полицейским отдыхать за границей признан законным в Верховном суде РФ

Верховный суд России отклонил иск экс-полицейского из Москвы Максима Лужных, который пытался оспорить запрет на отпуск в других странах.

«Исковые требования оставить без удовлетворения», – цитирует 4 июня судью Высшего судебного органа РФ ТАСС.

Согласно карточке дела в картотеке Верховного суда, заявление поступило в начале марта, а в конце месяца было принято к производству. Ответчиком выступало МВД, а заявителем – Максим Лужных, бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы.







Ранее представитель истца Владимир Воронцов рассказал в комментарии «Право.ru», что его подзащитный лишился работы из-за отпуска в Доминиканской Республике и Болгарии в 2016 году.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине, в СМИ появилась информация о неофициальных рекомендациях руководства МВД, которое сочло нежелательным проведение сотрудниками отпусков за границей. В 2015 году в прессу попал список из 30 стран, куда полицейским разрешено ездить на отдых. Как сообщалось, он был составлен «с учетом складывающейся международной обстановки».