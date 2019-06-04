Счетная палата России выявила нарушения в работе ФАС

Счетная палата (СП) по итогам проверки выявила ряд нарушений при исполнении Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ бюджета за 2018 год, в том числе при создании системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ), сообщается на сайте контрольного ведомства 4 июня.

Счетная палата выявила нарушения в деятельности ФАС России и Росреестра https://t.co/Y1zJz22j9g — Счетная палата РФ (@ach_gov_ru) 4 июня 2019 г.







В Счетной палате отметили снижение количества нарушений ФАС в сфере закупок по сравнению с предыдущим годом, но тем не менее указывают, что в 2018 году антимонопольная служба допустила нарушения при учете доходов федерального бюджета, утверждении и ведении бюджетных смет, формировании госзадания, учете федерального имущества, не отражала в учетных регистрах стоимость отдельных нематериальных активов, расходы на их развитие и модернизацию, а также начисленные штрафы за нарушение условий госконтракта.

"Особое внимание Счетная палата уделила вопросу создания ИАС ГОЗ. Работы по ее проектированию ФАС поручила в рамках госзадания своему подведомственному учреждению ФБУ "ИТЦ ФАС России". Всего на эти цели из бюджета было выделено около 55 миллионов рублей. При этом учреждение передало практически все проектные работы на субподряд, заключив госконтракт с компанией ЛАНИТ на сумму 37 миллионов рублей, а самостоятельно осуществляло лишь административные функции за оставшиеся 30% субсидии", – говорится в сообщении. При этом согласно нормам Бюджетного кодекса и закона "О некоммерческих организациях" госзаказы выполняются государственными учреждениями без возможности передачи задания другим юридическим лицам, отмечает ведомство Алексея Кудрина.

Кроме того, в конце 2018 года ФАС приняла решение, что работы по созданию системы анализа цен выполнит подрядчик, которого определит правительство РФ, однако служба перечислила 288 миллионов рублей "ИТЦ ФАС России", не выполнявшему такие работы, поэтому выделенные средства необходимо вернуть в бюджет, говорится на сайте ведомства.

ФАС, в свою очередь, рассчитала остаток субсидии, который необходимо направить в бюджет в связи с невыполнением госзадания по методике Минфина, и пришла к выводу, что возврату в бюджет подлежит всего 36% от обозначенной суммы, или 105 миллионов рублей. Несмотря на это, ФАС заявила о готовности вернуть все полученные средства, но министерство пока не видит такой правовой возможности, отметили в СП.