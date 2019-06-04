Бывший генерал СК вышел из колонии в Нижнем Тагиле. Чувствует себя отлично, хочет пообщаться с прессой

Колонию в Нижнем Тагиле 4 июня покинул бывший генерал Следственного комитета Денис Никандров. Он вышел досрочно, на полтора года раньше, пробыв в неволе около трех лет с момента задержания.

Об освобождении бывшего первого замначальника ГСУ СК Москвы Дениса Никандрова сообщает «Газета.ру» со ссылкой на адвоката. Силовик покинул колонию №13 через 10 дней после положительного решения суда.

В разговоре с встречавшими его репортерами Никандров заявил, что у него много планов и есть желание пообщаться с прессой. Для интервью хочет выбрать независимого журналиста.

«Чувствую себя хорошо, отлично, можно сказать», — добавил бывший генерал-майор. Его слова приводит РИА Новости.







На свободу Денис Никандров вышел в новом статусе: во время нахождения в следственном изоляторе он женился на коллеге из Следкома.

Напомним, Никандров получил 5,5 года за взятку в 200 тысяч долларов от криминального авторитета Шакро Молодого. Сотрудник СК признал вину и дал показания на начальство. В результате получили сроки заместитель председателя СКР Михаил Максименко, бывший замглавы управления собственной безопасности комитета Александр Ламонов, был арестован руководитель ГСУ СК по Москве Александр Дрыманов. Дело последнего еще не дошло до суда.