Политический кризис в Германии обостряется. СМИ говорят о распаде правящей коалиции после утраты доверия и неудачных евровыборов

Союз немецкой промышленности констатировал неутешительные результаты для правящей коалиции во главе с канцлером Ангелой Меркель, а также не самые удачные выборы в Европарламент. Журналисты говорят, что это начало конца для правительства.

«Правительство потеряло большую часть доверия, оказанного ему», – цитирует 4 июня выступление президента немецких промышленников Дитера Кемпфа издание Spiegel.

По его словам, правящая коалиция вместо подготовки к глобальным вызовам будущего сконцентрирована на «мелких политических вопросах», чтобы улучшить результаты соцопросов. Он констатировал утрату доверия властям и призвал выработать «экономико-политический курс».

Внутри «большой коалиции» также возникли разногласия. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов не сможет работать с Социал-демократической партией после ухода с поста председателя Андреа Налес из-за провальных выборов в Европарламент. Об этом пишет Bild.





