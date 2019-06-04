Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины»

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины», предусматривающий подготовку нового закона о контрольно-надзорной деятельности и новую структуру нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений, следует из сообщения на сайте правительства, размещенном 4 июня.

«Планом, в частности, предусматривается подготовка нового закона о контрольно-надзорной деятельности, новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах», – отмечается в материалах.

План разработан по поручению президента России Владимира Путина и предусматривает участие ведущих деловых объединений предпринимателей в разработке изменений в законодательство, говорится в сообщении.







Согласно плану, с 1 января 2021 года должны быть отменены все нормативные правовые акты, устанавливающие требования, «соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля», а также ввести новые актуализированные требования, разработанные «с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах», отмечают в пресс-службе правительства.

Ранее Медведев в ходе выступления на Гайдаровском форуме предложил решить задачу экономического рывка России с помощью механизма «регуляторной гильотины». Так, ранее действующие положения актов, содержащие обязательные требования, которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически будут утрачивать силу.