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Строительство
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04.06.2019 18:00
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А обед по расписанию!

А обед по расписанию!

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга продолжает развиваться проект «На Царскосельских холмах».

Здесь ведётся одна из масштабных строек в Петербурге. Основным застройщиком территории площадью 316 га выступает строительная компания «Терминал-Ресурс». Проектом предусмотрено строительство малоэтажных и среднеэтажных жилых комплексов, социальная инфраструктура, новые дороги и транспортные развязки. Уже введено в эксплуатацию 16 домов на 1523 квартиры. Сейчас на территории проживает более трёх с половиной тысяч жителей. В ближайшее время число новосёлов увеличится в два раза – покупатели квартир активно делают ремонты. Через 15-20 лет численность населения «На Царскосельских холмах» составит порядка 40 тысяч человек.

Параллельно со строящимися ЖК появляются магазины, салоны красоты, спортивные комплексы. Вдоль Петербургского шоссе развивается общественно-деловая зона. Первым её объектом, сданным в 2016 году, стал бизнес-центр «ПЕРСПЕКТИВА». Важное событие в деловой жизни «ПЕРСПЕКТИВЫ» – на первом этаже открылось новое кафе. Это одно из заведений городской сети, которое приятно удивляет своих клиентов качественной домашней кухней по демократичным ценам. Уютный интерьер, выполненный в скандинавском стиле, гостеприимный персонал, приятная музыка сделали популярными обеды. Здесь также можно позавтракать, отвлечься в течение напряжённого дня на чашечку ароматного кофе со свежей выпечкой и встретиться с деловыми партнёрами.

В бизнес-центре имеются свободные офисы в аренду площадью 107 и 566 кв.м.

Аренда коммерческих помещений и продажа квартир от застройщика: ООО «Терминал-Ресурс», г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, литера А. (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

 

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