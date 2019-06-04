Трал ушиб экскаватор о мост на Пулковском и накрошил бетона на дорогу

В Московском районе Петербурга утром 4 июня трудности автомобилистам создал водитель грузовика, перевозивший строительную технику. Он не рассчитал высоту, а пострадал проходящий над дорогой путепровод.

Как сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Петр, на Пулковском шоссе трал с экскаватором на платформе не поместился под железнодорожным мостом у развязки с КАД. Пройти-то он прошел, да только ударил экскаватор о мост, повредив бетонную конструкцию и, вероятно, саму технику.

Обломки бетона упали на проезжую часть, а по словам очевидца Александра, еще и на проезжавший мимо автомобиль.

«Ну, до частичного разрушения мосту ещё далеко. Но куски бетона могут неприятно брякнуться прямо на лобовое, да», – прокомментировала произошедшее Ольга. «Так они и упали на белого «Форда», стоящего слева!» – ответил Александр.







Авария на некоторое время затруднила движение по Пулковскому шоссе. «Вот оно что! Постояла сегодня там, но грешила на экономический форум...» – пишет участница группы Ира. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затора на шоссе не наблюдается. Хотя автомобилисты опасаются, что теперь движение по магистрали ограничат из-за внепланового ремонта моста.

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