Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего спецназовца ГРУ в Подмосковье

Двое подозреваемых задержаны по подозрению в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина. Об этом сообщает Следственный комитет 4 июня.

«Задержаны двое мужчин, 1977 и 1982 года рождения. Роль каждого из них устанавливается следствием», — указано в заявлении ведомства.

Материалы уголовных дел о причинении тяжких повреждений в драке соединены в одно производство с материалами об убийстве.

По версии следствия, первого июня в ночное время в Подмосковье бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин вступился за избиваемых группой людей незнакомцев, в итоге сам погиб от ножевого ранения. Ранее СМИ сообщали имя одного из предполагаемых фигурантов – это шашлычник Григор Оганян.





