Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в иностранной и национальной валюте с «BB-» до «BB».

Повышение рейтингов Банка «Санкт-Петербург» свидетельствует о сохранении стабильных показателей банка на протяжении длительного периода, умеренном аппетите к риску, а также о постепенном улучшении показателя основного капитала банка, отмечает Fitch. Кроме того, присвоенные рейтинги учитывают стабильную клиентскую базу банка в основных регионах присутствия, значительную прибыль до отчислений под обесценение и диверсифицированные источники фондирования банка.

Одновременно с этим РА Fitch Ratings подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «B». Рейтинг устойчивости повышен с «bb-» до «bb».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.