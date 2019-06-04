У Лахта Центра появится «Тинькофф Арена»
Банк «Тинькофф» сообщил о подписании соглашения с концертно-спортивным комплексом «M-1 Арена» в Санкт-Петербурге о переименовании его в «Тинькофф Арену». Срок соглашения — 3 года.
Как сообщили 4 июня в пресс-службе кредитного учреждения, в рамках соглашения на объекте появится дополнительный VIP-вход специально для клиентов «Тинькофф», которые смогут проходить через него на все мероприятия и не стоять в очереди. Для того чтобы воспользоваться VIP-проходом, клиентам достаточно предъявить на входе любую карту «Тинькофф».
И добавили, что в ближайшее время «Тинькофф» в рамках расширения своего направления лайфстайл-услуг также планирует аналогичные партнерские проекты с площадками в других крупных городах России.
8 декабря «Зенит» сообщил, что стадион на Крестовском получил название «Газпром Арена». У горожан решили не переспрашивать их мнения о названии стадиона .
Справка:
Концертно-спортивный комплекс «M-1 Арена» был открыт в Санкт-Петербурге в начале 2018 года. Общая площадь — 12 тыс. кв. м, зрительный зал может вместить до пяти тысяч человек. С открытия на площадке было проведено уже более ста мероприятий разного формата: от спортивных мероприятий до концертов классической музыки. В 2019 году там планируются выступления Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, а также Ольги Перетятько и Ильдара Абдразакова.