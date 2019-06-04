У Лахта Центра появится «Тинькофф Арена»

Банк «Тинькофф» сообщил о подписании соглашения с концертно-спортивным комплексом «M-1 Арена» в Санкт-Петербурге о переименовании его в «Тинькофф Арену». Срок соглашения — 3 года.

Как сообщили 4 июня в пресс-службе кредитного учреждения, в рамках соглашения на объекте появится дополнительный VIP-вход специально для клиентов «Тинькофф», которые смогут проходить через него на все мероприятия и не стоять в очереди. Для того чтобы воспользоваться VIP-проходом, клиентам достаточно предъявить на входе любую карту «Тинькофф».

И добавили, что в ближайшее время «Тинькофф» в рамках расширения своего направления лайфстайл-услуг также планирует аналогичные партнерские проекты с площадками в других крупных городах России.

8 декабря «Зенит» сообщил, что стадион на Крестовском получил название «Газпром Арена». У горожан решили не переспрашивать их мнения о названии стадиона .





