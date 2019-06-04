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Строительство
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04.06.2019 11:21
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Setl Group построил новую школу в Калининском районе

Setl Group построил новую школу в Калининском районе

Setl City

Setl Group ввел в эксплуатацию современную общеобразовательную школу в Калининском районе Санкт-Петербурга. В просторном здании на 825 ребят – 4 этажа и два бассейна, большой и маленький. Школа построена на территории комплекса «Полюстрово Парк».

1 сентября 2019 года она распахнет свои двери, чтобы дети смогли начать учебный год в новом, полностью оборудованном здании.

По задумке архитекторов, школа строилась в единой стилистике с жилым комплексом «Полюстрово Парк». Она получилась яркой: в отделке фасадов использовалась декоративная штукатурка тех же цветов, то и в отделке жилого комплекса. Это оранжевый и синий – жизнеутверждающие цвета неба, солнца, а также сдержанные оттенки серого цвета.

В школе есть все, чтобы учиться детям было комфортно: помещения для мастерских, естественно-научных лабораторий, малый и большой спортивные залы, актовый зал, библиотека. Также есть два бассейна.

Setl Group приобрел в кабинет труда лазерный гравировальный станок для резки металла и фрезерный станок для обработки дерева, в столовую и кухню – оборудование для линии раздачи, холодильники, посудомоечную машину, плиту и духовку, а также машины для обработки овощей. Холдинг оборудовал компьютерный лингафонный кабинет, закупил демонстрационные столы для классов биологии, физики и химии. В малом и большом спортивных залах установлены гимнастические брусья и стенки, хореографический балетный станок, тренировочный батут, канаты для лазания, баскетбольные щиты, ворота для мини-футбола и гандбола.

Setl City

Во дворе школы – полностью оборудованные площадки для торжественных линеек, спорта и отдыха. Это и стадион, и 6 беговых дорожек, и площадки для легкой атлетики и прыжков, баскетбола и волейбола, гимнастики. Перед школой посадили деревья и кустарники – молодые клены, липа, рябина, спирея и блестящий кизильник.

«Дети смогут пойти в новую школу уже в этом году, 1 сентября. В новом современном здании им будет комфортно учиться, проводить исследования и отдыхать после уроков», – отметил генеральный директор Setl City Илья Еременко.

Ввод в эксплуатацию школы стал завершающим этапом строительства проекта комфорт-класса «Полюстрово Парк». Жилой комплекс был сдан в конце 2018 года. Он располагается в обжитом спальном районе, в 10 минутах езды от станции метро «Лесная».

Эксклюзивным брокером проекта «Полюстрово Парк» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Полюстрово Парк" – застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/polyustrovo-park/declarations

 

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Setl Group построил новую школу в Калининском районе

Setl Group ввел в эксплуатацию современную общеобразовательную школу в Калининском районе Санкт-Петербурга. В просторном здании на 825 ребят – 4 этажа и два бассейна, большой и маленький. Школа построена на территории комплекса «Полюстрово Парк».
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