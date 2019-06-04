«Петербургская Недвижимость» предлагает скидки на квартиры в Московском районе

Setl City

В июне клиенты компании могут приобрести квартиры в ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» с дополнительной скидкой.

Предложение распространяется на все планировки: от студий до четырехкомнатных квартир евроформата с большой кухней-гостиной. Для покупателей, которые хотят переехать быстро и без хлопот, есть варианты с полной чистовой отделкой по стандартам «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» или «Шоколад». Для клиентов, которые желают сделать ремонт самостоятельно, представлены квартиры без отделки. Скидка предоставляется при любом способе оплаты: рассрочке от застройщика, ипотеке и внесении 100-% стоимости*.

Компания Setl City строит «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе, в 20 минутах езды от станции «Московская». Будущие жители смогут добраться до метро на одном из пяти автобусных маршрутов, курсирующих от квартала. Дорога до аэропорта «Пулково» займет всего 17 минут, а до КАДА — 15 минут.

Название проекта говорит само за себя: здесь будет высажено четыре живописные аллеи, три сада и еловый сквер. В закрытых от машин дворах появятся детские площадки, спортивные зоны и места для спокойного отдыха. Собственная инфраструктура сделает жизнь в «Зеленом квартале» насыщенной и комфортной: запланированы две школы и два детских сада, медцентр, шахматный клуб, а также кафе, магазины и аптеки на первых этажах домов.

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Зеленый квартал» и других объектов Setl City. Компания предлагает покупателям квартиры от 40 застройщиков и сотрудничает с ведущими банками, благодаря чему клиенты получают специальные условия кредитования.

*Сроки предложения: с 01.06.2019г. по 20.06.2019г. Скидку предоставляет компания Setl City. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по тел. 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations