«Остановили скакалкой». В Петербурге после соревнований в школьном лагере мальчика госпитализировали со следами удушья на шее

Десятилетний ребёнок госпитализирован с травмами средней тяжести после пребывания в школьном лагере в Красносельском районе Петербурга. Ребёнок заявил, что его обидели сверстники. В учреждении же ждут завершения расследования.

Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне вечером в детскую городскую больницу №1 в сопровождении матери обратился десятилетний школьник. У него предварительно диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, компрессионный перелом шейных позвонков. На шее у юного пациента врачи увидели красную полосу. Ребёнок рассказал о конфликте с ребятами из соседнего отряда в летнем лагере при школе №547 в Красносельском районе.

Директор школы Анна Малая отметила, что накануне около полудня на стадионе проходили соревнования. Одному из участников в голову кинули мяч, мальчик побежал на обидчика, но его успели затормозить. «Ребята, которые стояли, они скакалкой махали, – что называется, остановили ей», — отметила она.

По словам директора, позже медики осмотрели ребёнка, серьёзных повреждений не заметили, в том числе и красной полосы на шее. Сам он якобы пожаловался только на удар мячом.







«Нужно дождаться результатов расследования, потому что компрессионный перелом, который ставится, он, может быть, вчера получен, может, позавчера, может, неделю назад», — прокомментировала Малая.