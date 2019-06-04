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Недвижимость
Публикуется на правах рекламы
04.06.2019 11:00
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Квартиры в «Гавани Капитанов» скоро станут дороже

Квартиры в «Гавани Капитанов» скоро станут дороже

ГК «Лидер Групп»

10 июня стоимость квадратного метра будет планово увеличена в жилых комплексах «Магеллан», «Колумб» и «Нахимов», возводимых компанией «Лидер Групп» на намывных территориях Васильевского острова.

ЖК «Магеллан» – это строящийся комплекс комфорт-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, большие окна, высота потолков 2,75 м, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, трубы отопления в полу, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Колумб» – это строящийся комплекс класса «комфорт+», возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, квартиры с эркером, видеонаблюдение, охраняемая территория, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, небольшое количество квартир, школа и детский сад во дворе, широкое разнообразие планировочных решений, включая европланировки.

ЖК «Нахимов» – это строящийся комплекс бизнес-класса, возводимый компанией неподалеку от станций метро «Приморская» и «Василеостровская».

Преимущества комплекса: удобный въезд на ЗСД, подземный паркинг, виды на центр города и Финский залив, французские окна, мало квартир на этаже, встроенный детский сад, 18 этажей, близость к центру города, благоприятная экология, развитая инфраструктура, квартиры с террасами, клубная атмосфера, школа во дворе.

Более подробно об этих и других жилых комплексах компании можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

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ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

 

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