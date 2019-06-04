«Несогласованный кандидат» пришёл в Горизбирком. Хочет в губернаторы Петербурга, чтобы продвигать идеи Брежнева

Пятнадцатым желающим стать губернатором Петербурга стал представитель партии «Социальной защиты» Виктор Перов. В Горизбирком он принёс документы 4 июня.

Как Перов рассказал «Фонтанке», с завтрашнего дня он намерен собирать подписи для муниципального фильтра. В ответ на вопрос, в курсе ли он, что ещё в выходные муниципальные депутаты массово подписались за врио губернатора Александра Беглова и его конкурентов, Перов сообщил, что будет проверять эту информацию и жаловаться в прокуратуру. «Я считаю, что шансы у меня есть, хоть я и несогласованный кандидат, в отличие от остальных», – заключил он.

Своей политической программой Перов называет строительство развитого социализма, Леонида Брежнева считает лучшим политиком новейшей истории, а Александра Беглова – политическим оппонентом.

Ранее «Фонтанка» писала, что на пост губернатора Петербурга претендует 14 человек, в том числе врио губернатора, который был первым пришедшим в Горизбирком подавать документы, ещё до его официального открытия. На выходных 1–2 июня муниципальные депутаты получили разнарядку поставить подписи в поддержку 12 кандидатов, чтобы те смогли пройти муниципальный фильтр для регистрации. Отметим, что Александру Беглову также предстоит собрать подписи 76 тысяч жителей.





