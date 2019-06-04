Колпинца отправили в колонию за любовь пострелять с балкона по соседям

На три с половиной года посадил Колпинский суд местного жителя за любовь к стрельбе по живым мишеням.

Как сообщили 4 июня в объединенной пресс-службе судов Петербурга, на скамье подсудимых оказался Артур Шевелев, обвиняемый в хулиганстве. Владелец пневматической винтовки ИЖ-38 любит пострелять. Причем, желательно, с балкона на пятом этаже панельной девятиэтажки по Тверской улице, 39.

23 апреля 2018 года мужчина выбрал в качестве мишени несовершеннолетнюю из дома напротив. Девушка была ранена в ключицу. 7 мая три прицельных выстрела фигурант произвел в стоявшего на улице человека — ранее колпинцу не знакомого. Пули попали, не причинив вреда здоровью.

Экстравагантное хобби суд оценил в 3,5 года общего режима.





