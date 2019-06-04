Американские компании собираются на ПMЭФ, несмотря на бойкот посольства США

Несколько крупных американских компаний станут участниками круглого стола «Бизнес-диалог Россия – США» в рамках Международного экономического форума в Петербурге. Посол Америки, в свою очередь, мероприятие проигнорирует. Эту информацию 4 июня подтвердили в Американской торговой палате.

«Посол [США в России Джон Хантсман] не приедет на питерский форум, и на нем не будет официальных лиц из правительства США. Однако будут представители американского бизнеса, это я знаю точно», – цитирует заявление президента палаты Алексиса Родзянко ТАСС.

По его словам, среди компаний, изъявивших желание посетить форум, такие гиганты как Coca-Cola, Boeing и Air Products. Родзянко также отметил, что, возможно, будет представлен и Baring Vostok, основатель которого Майкл Калви попросил снять с него домашний арест для поездки в Петербург.

Отсутствие посла США и официальной американской делегации на ПMЭФ-2019 «Фонтанке» подтвердила пресс-секретарь американской дипмиссии Андреа Калан. «Посол Хантсман не будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме в этом году. <...> Продолжающийся домашний арест и уголовное преследование господина Калви подрывает усилия по созданию стабильности, необходимой для привлечения новых инвестиций и поощрения более активного делового взаимодействия», – отметила Калан.







При этом в Кремле ранее заверили, что отказ официальных лиц США от участия в форуме не приведет к снижению активности инвесторов, в том числе и американских.

Международный экономический форум в Петербурге пройдет 6–8 июня.