На повороте с КАД на Приморское шоссе фура «перелетела через две дороги» и ушла в кювет

Большегруз улетел в кювет на развязке кольцевой автодороги Петербурга ночью 4 июня. Водитель серьезно пострадал и был доставлен в больницу.

Как стало известно «Фонтанке», авария произошла на развязке КАД в районе станции Горская. О ДТП в начале пятого утра 4 июня в полицию сообщил очевидец. По его словам, при повороте с кольцевой со стороны Кронштадта на Приморское шоссе фура, перелетев через две дороги, пробила отбойник и вылетела в кювет. От удара у грузовика оторвалась кабина.

В результате ДТП 41-летний водитель грузовика получил тяжелые травмы и был госпитализирован.







«Когда вынимали, был живой... Скорой дождался, дальше уже не знаю... Говорил, что подрезали...» – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Юрий.