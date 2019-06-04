«Это ничего не значит». Tinder отрицает передачу данных спецслужбам РФ, но признает, что вошёл в реестр «закона Яровой»

Сервис знакомств Tinder действительно предоставил Роскомнадзору данные о компании для включения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Об этом со ссылкой на официального представителя сервиса 4 июня сообщает «Коммерсантъ». Однако в Tinder утверждают, что попадание в реестр не означает передачу данных о российских пользователях соответствующим спецслужбам РФ.

«Мы получили запрос на регистрацию от российских органов власти, и на данный момент мы зарегистрировались, чтобы соответствовать требованиям закона. Тем не менее эта регистрация никоим образом не означает передачу каких-либо пользовательских или личных данных каким-либо российским регулирующим органам. Мы не передавали никаких данных российскому правительству»,— сказал представитель Tinder.

На запрос правозащитной организации «Роскомсвобода» о том, будет ли Tinder в дальнейшем передавать спецслужбам доступ к содержимому приватных переписок своих пользователей, в компании пока не ответили.

3 июня Роскомнадзор сообщил, что компания Match Group, LLC, которой принадлежит Tinder, предоставила необходимые сведения для включения в соответствующий реестр.







Попадание в реестр ОРИ по действующему российскому законодательству обязывает интернет-компании в течение шести месяцев хранить содержимое переписок пользователей и по запросу предоставлять к ним доступ спецслужбам.

Руководитель российского аналога Tinder – сервиса знакомств Mamba Ярослав Сергеев рассказал «Фонтанке», что взаимодействие со спецслужбами не предполагает каких-либо запросов или уведомлений для владельца бизнеса.

«Сотрудничество в рамках текущих законов подразумевает прямое подключение спецслужб к каналам передачи данных, причем четко регламентировано, что никто не должен знать о фактах обращения к данным», – уточнил шеф Mamba.

Сегодня же стало известно, что ФСБ требует предоставить доступ к содержимому сервисов компании «Яндекс». А именно к почте и сервису хранения файлов. ФСБ и «Яндекс» ситуацию не комментируют.

В 2017 году Роскомнадзором в реестр распространения организаторов информации был внесён популярный «защищённый» мессенджер Telegram, что позволило ФСБ требовать ключи для дешифровки переписки пользователей. Однако мессенджер отказался пойти навстречу требованиям силовиков, и по решению суда был заблокирован на территории РФ. Спустя год в Роскомнадзоре признали, что не смогли добиться прекращения использования мессенджера в России. Создатель Telegram Павел Дуров позже перерегистрировал компанию на другое юридическое лицо.