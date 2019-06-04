Команда ARKAN подвела итоги мая 2019 года

предоставлено компанией ARKAN

Всего было зафиксировано 25 попыток угона. Первую ступень пьедестала популярности у угонщиков заняли сразу два японских бренда TOYOTA (9 попыток, модели Camry, LandCruiser 200, RAV4) и MAZDA (9 попыток, CX-5, CX-7).

На втором месте – автобренд Lexus (3), а на третьем с небольшим отставанием – Land Rover (2).

Большинство попыток угона, по-прежнему, совершается в вечернее и ночное время. В 70% случаев угонщики применяют технические средства сканирования штатной сигнализации, радиоретрансляторы сигнала и глушения GSM-сети.