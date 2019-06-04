Военные показали видео запуска новой российской противоракеты системы ПРО. Название оставили в секрете

Новую российскую противоракету запустили на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. Военные отчитались, что пуск прошел успешно.

Название ракеты не уточняется. В Минобороны лишь сказали, что система ПРО стоит на вооружении, а сама ракета предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения.







Видеозапись запуска 4 июня опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах виден процесс разворачивания и подготовки, а также момент запуска. Движение колонны снимали с помощью беспилотника, кульминацию запечатлели с нескольких ракурсов.