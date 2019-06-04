Тушение костра на балконе закончилось для старшеклассника в Петербурге реанимацией

Костер тушил на балконе в первые дни школьных каникул юный житель Красногвардейского района. Теперь огнеборца спасают медики — у него обожжена четверть поверхности тела.

Петербуржца 2003 года рождения в детскую горбольницу №1 привезли в первой половине дня 3 июня. У старшеклассника диагностировали термический ожог правой кисти, промежности, живота и ног 2-3 степени. Всего оказалось поражено 25% поверхности тела. Пострадавший — в тяжелом состоянии.

Юноша смог объяснить, что произошло: на балконе квартиры в доме по проспекту Косыгина воспламенилось средство для розжига костра. Молодой человек попытался его самостоятельно потушить. Получилось не очень.





