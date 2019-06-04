«Вся официальная информация будет позже». В управлении Дальневосточной железной дороги начались обыски

Обыски начались в здании управления Дальневосточной железной дороги в Хабаровске 4 июня. Их причина пока не сообщается.

Оперативные сотрудники начали работу днем. В здании работают 20 следственных групп, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В управлении МВД на транспорте по Дальневосточному федеральному округу подтвердили обыски, но подробности не уточнили.

«Вся официальная информация будет позже», – сказал представитель ведомства.





