В Красном Селе при падении с высоты погиб мужчина. Он громко просил о помощи

Леденящую душу картину наблюдали жители девятиэтажки в Красном Селе. Из окна дома свисал мужчина и кричал, что не хочет умирать. Никто среагировать не успел.

Как стало известно «Фонтанке», около половины девятого утра 3 июня под окнами дома № 4/2 по Стрельнинскому шоссе нашли тело неизвестного лет 25-30 на вид с травмами, характерными для падения с высоты.

О том, что происходило за несколько минут до падения, полицейским рассказала одна из жительниц этого дома. Она рассказала, что, возвращаясь в квартиру с улицы, увидела свисавшего из окна лестничной площадки мужчину. Тот громко просил помощи, прибавляя, что «не хочет умирать». Рядом с ним очевидец никого не заметила. Помочь мужчине никто не успел — он сорвался.





