Мусульмане Петербурга празднуют Ураза-байрам
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"
Мусульмане Петербурга встретили один из главных праздников. Каменноостровский проспект уже открыли после окончания богослужения в Соборной мечети в Петроградском районе Петербурга утром 4 июня. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», количество участников утреннего богослужения в Ураза-байрам значительно выше, чем в предыдущие годы.
Места в мечети и возле нее хватило не всем, и на время молитвы верующие расположились по всей округе: в Александровском парке, непосредственно на Каменноостровском, у памятника Горькому. Большое количество мусульман все еще находятся у мечети. В этом году в праздновании принимает участие много африканцев, которые выделяются колоритными головными уборами и одеждой.
В метрополитене приняли решение закрыть на вход станцию метро «Горьковская» во избежание давки. Станция будет работать только на выход до 11 часов утра.
В настоящее время участники праздничного богослужения направляются к «Петроградской» и «Спортивной», что пока затрудняет водителям проезд по Каменноостровскому и соседним улицам.
Официальной информации о количестве верующих, принявших участие в богослужении, пока не поступало.
Справка:
Ураза-байрам, или праздник разговения, мусульмане отмечают в честь окончания поста в месяц Рамадан. В день празднования верующие надевают лучшую одежду, после молитвы готовят традиционные блюда и накрывают столы, дарят друг другу подарки, ходят в гости и раздают щедрую милостыню.