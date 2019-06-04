Мусульмане Петербурга празднуют Ураза-байрам

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Мусульмане Петербурга встретили один из главных праздников. Каменноостровский проспект уже открыли после окончания богослужения в Соборной мечети в Петроградском районе Петербурга утром 4 июня. Как сообщает корреспондент «Фонтанки», количество участников утреннего богослужения в Ураза-байрам значительно выше, чем в предыдущие годы.

Места в мечети и возле нее хватило не всем, и на время молитвы верующие расположились по всей округе: в Александровском парке, непосредственно на Каменноостровском, у памятника Горькому. Большое количество мусульман все еще находятся у мечети. В этом году в праздновании принимает участие много африканцев, которые выделяются колоритными головными уборами и одеждой.

В метрополитене приняли решение закрыть на вход станцию метро «Горьковская» во избежание давки. Станция будет работать только на выход до 11 часов утра.

В настоящее время участники праздничного богослужения направляются к «Петроградской» и «Спортивной», что пока затрудняет водителям проезд по Каменноостровскому и соседним улицам.







Официальной информации о количестве верующих, принявших участие в богослужении, пока не поступало.